A Domicile. Claudio Capéo chante ses origines italiennes avec l'album Penso a Te

Depuis le 4 décembre, Claudio Capéo présente son album Penso a Te, un album qui sent bon l'Italie et ses racines familiales. Avec 17 titres, savant mélange de morceaux inédits et de reprises de grands classiques de la musique italienne, ce nouvel opus, disque de platine au bout d'un mois, est un retour gagnant pour Claudio Capéo.

Cet accueil annonce déjà de belles retrouvailles lors de la tournée, actuellement reportée pour cause de crise sanitaire.

La scène, même sans public reste un plaisir pour Claudio Capéo, qui a participé au spectacle des Enfoirés, qui sera diffusé le vendredi 5 mars sur TF1.