Rugby (Pro D2). Le Rouen NR doit confirmer face à Nevers

Après leur renversante victoire face à Oyonnax (37-25) lors de la 21e journée, les Lions de Rouen sortent ainsi d'une série de défaites qui aurait pu leur coûter leur place en Pro D2. Une victoire récompensée par un bonus offensif qui devrait relancer les Lions.

Pour la suite du championnat, les Rouennais vont recevoir Nevers, vendredi 5 mars au Stade Mermoz (19 heures). Et même si Nevers est sixième du classement, avec 10 victoires, 1 nul et 10 défaites, l'équipe a subi une série de trois rencontres sans victoire. Quant aux Rouennais, ils sont toujours à la limite de la zone de relégation avec 7 victoires, 1 nul et 13 défaites. Les Lions réussiront-ils à nouveau, à s'arroger la victoire ? Le maintien passe par-là.