Interview. Une psychologue à la police de Caen : "On apporte notre écoute"

Achelaritei Miaora, est la nouvelle psychologue de l'hôtel de police de Caen.



Vous venez de rejoindre l'hôtel de police de Caen. Quel est votre parcours ?



"Je suis arrivée le 18 janvier. Je suis psychologue au bureau d'accueil et d'aide aux victimes en binôme avec une intervenante sociale. J'ai suivi des études en psychologie clinique et de la santé puis me suis spécialisée en criminologie et victimologie à l'université de Rennes 2. Des postes de psychologues sont en train de se créer dans les hôtels de police depuis 2020 partout en France. Une collaboration qui permet de faciliter la prise en charge des victimes et des auteurs."

Quel est votre rôle au quotidien ?



"J'accueille les victimes, les auteurs de délits ou témoins, autrement dit toute personne qui a eu recours à la police pour résoudre un problème, différend familial, des violences intra-familiales, des agressions et qui décide d'entamer une procédure. Je suis là pour les rencontrer, voir s'ils ont besoin d'un conseil ou d'un soutien psychologique. Je viens en aide également aux personnes qui n'ont pas entamé de procédure juridique et qui souhaitent un avis pour prendre la décision la plus adéquate en fonction d'une situation. J'échange beaucoup avec mes collègues. On travaille en pluridisciplinarité."



Est-ce important qu'un psychologue soit présent dans les hôtels de police ?

"Je considère que oui. On peut apporter notre écoute. On vient en complément de ce que font les policiers. On a peut-être une approche plus douce, cela peut être perçu de façon plus positive que ce que peuvent faire les policiers."

Permanence du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 au 02 31 29 21 55.