Près de Fauville-en-Caux. Quatre blessés dans une collision entre un tracteur et une voiture

Une collision entre un tracteur et une voiture s'est produite vendredi 26 février sur la départementale 228 à Hattenville, près de Fauville-en-Caux. Les pompiers ont été appelés vers 17 h 40. Les conducteurs des deux véhicules sont indemnes. En revanche, les quatre passagers de la voiture, une femme de 33 ans et trois enfants de 12 ans, 9 ans et 18 mois, ont été légèrement blessés. Ils ont été conduits à l'hôpital. La gendarmerie a régulé la circulation le temps de l'intervention.