Orne. Courir ou marcher, c'est bon pour… les Restos du Cœur

L'opération Courir pour les Restos du Cœur a été organisée les 2 et 3 janvier, par l'association Andaine'Sport, de Bagnoles-de-l'Orne. Mercredi 24 février, à Alençon, les organisateurs ont remis les 900 € récoltés, aux Restaurants du Cœur de l'Orne. Ce don représente 200 repas pour les plus démunis. "Cela a été un plaisir d'organiser cet événement et c'est encore mieux lorsque c'est pour une bonne cause", a expliqué Ivan Raça, président. "Une belle participation a été observée au cours de ces deux jours d'événements, avec 117 participants de toute la France, quasiment autant d'hommes que de femmes", a ajouté Davina Retoux, trésorière d'Andaine'Sport. Ce n'est qu'un début, puisque la même équipe va organiser des conférences dédiées au sport-santé à Bagnoles-de-l'Orne, ainsi que d'autres temps forts sportifs.

Course, randonnée, marche nordique : 58 femmes et 57 hommes venus de 17 départements ont participé sur 5 ou 10 km. Les deux plus jeunes coureurs avaient 9 ans, le plus expérimenté 72 ans.