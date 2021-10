Seine-Maritime. Soutien aux entreprises : le ministre des PME rassure

"C'est un réel parcours du combattant", explique Luc Alexandre, président de Cocagne, quand il évoque l'accès par son entreprise aux aides de l'État liées à la crise sanitaire. Cet industriel basé à La Rue-Saint-Pierre s'est spécialisé dans la fabrication de produits cocktails surgelés. Mais depuis l'apparition de la Covid-19, les aides n'ont pas coulé de source, Cocagne étant considéré comme un professionnel de l'agroalimentaire. Pourtant, dans son domaine spécifique, la chute d'activité a été forte. 60 % de chiffres d'affaires en moins en 2020, avec la suppression des moments de convivialité et la fermeture des restaurants ou des traiteurs. "Grâce à un certain nombre d'acteurs comme la CCI Rouen Normandie, nous avons pu finalement bénéficier des dispositifs", explique-t-il, à savoir les exonérations de charges sociales et le chômage partiel pris en charge à 100 %. De quoi se maintenir à flot, même si la situation a trop tendance à durer, selon lui. Il n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler au ministre délégué chargé des PME, Alain Griset, lors de sa visite, jeudi 25 février.

L'activité de Cocagne a été lourdement impactée par l'absence de moments de convivialité.

Le "Quoi qu'il en coûte" toujours d'actualité

"On comprend les difficultés du gouvernement sur la campagne de vaccination, mais pour nous, c'est trop long", lui a-t-il dit. "Aucun ministre ne fabrique de vaccin", lui a répondu Alain Griset, tout en lui promettant des jours meilleurs. D'ici là, il a tenu à le rassurer et, à travers lui, tous les entrepreneurs. "Le gouvernement a décidé de continuer d'appuyer les entreprises tant que la situation sanitaire ne sera pas de nouveau normale. Ça durera le temps qu'il faudra. Aujourd'hui, 90 % de l'économie fonctionnent. Pour les 10 % qui ne fonctionnent pas, on maintient l'appui avec un seul but : que quand la crise sanitaire sera terminée, l'économie soit prête à repartir." Un objectif tenu, selon le ministre délégué. "On voit qu'il y a eu moins de défaillances en 2020 que dans les années précédentes", conclut-il.