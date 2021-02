Argentan. Ils prennent les cimetières pour des pistes pour vélos ou trottinettes

À Argentan, certaines personnes confondent les cimetières et les pistes cyclables ! Depuis quelque temps, la Ville constate le passage d'habitants, à vélo ou à trottinette, qui utilisent ces sites comme des raccourcis dans leurs déplacements. Elle a fait part de son mécontentement lundi 22 février, sur les réseaux sociaux : "Spéciale dédicace aux jeunes (et moins jeunes) qui traversent ces lieux de quiétude. Le règlement intérieur des cimetières interdit d'y rouler à vélo et autre trottinette."