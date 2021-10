Le Havre. Voile : Jérémie Mion vise les mondiaux et les JO

En voile, le Havrais Jérémie Mion se prépare pour les championnats du monde qui débutent le lundi 8 mars au Portugal, avant les JO de Tokyo, cet été. Il concourt en 470 avec son coéquipier rochelais Kevin Péponnet. Les deux sportifs ont pu s'entraîner en Sicile (Italie) durant l'hiver. Ils étaient en recherche de vagues pour se préparer aux mieux aux conditions qu'ils retrouveront au Japon.

Jérémie Mion est ravi de pouvoir enfin retrouver les régates, après une année 2020 marquée par la crise sanitaire. Cela faisait un an qu'il n'avait pas participé à une compétition. Il attend donc avec impatience les championnats du monde et les JO. "L'émulation et le stress, c'est ce qui m'anime." Son objectif est clair : un podium au Portugal et à Tokyo. Les JO restent son objectif ultime, lui qui avait fini 7e à Rio avec Sofian Bouvet.

Avec Kevin Péponnet, Jérémie Mion a remporté la médaille d'or en 470 aux championnats du monde 2018 et la médaille de bronze des championnats d'Europe de 470 en 2019.