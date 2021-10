Bellême. L'entreprise Cibel travaille avec la Nasa : l'Orne aussi rayonne sur Mars

Après sept mois de voyage dans l'espace et 225 millions de kilomètres parcourus, Perseverance - le Rover de la Nasa - a laissé ses premières traces sur Mars. Avec lui, il a emporté quelques fragments du Perche. Jeudi 18 février 2021, les scientifiques de la Nasa ont pu souffler : le robot s'est posé sans embûche sur la planète rouge.

L'entreprise Cibel, basée à Bellême, a aussi été soulagée lorsqu'elle a appris la bonne nouvelle. Celle-ci a réalisé des circuits imprimés qui ont été intégrés à Perseverance.

"Vous ne rentrez pas à la Nasa par la grande porte"

Avant de pouvoir installer des pièces à un robot appartenant à une agence d'une telle envergure, il faut des années de travail. "Vous ne rentrez pas à la Nasa par la grande porte", explique le directeur technique, Christophe Joyau. Des marges de qualifications sont nécessaires pour garantir la fiabilité et la traçabilité des produits proposés. "Nos clients ont des grands donneurs d'ordres qui font appel à des équipementiers." Pour cette entreprise de Perche de 58 salariés, c'est une nouvelle fois une grande fierté. "Nous avions déjà eu une grande première avec Curiosity, Rover de la Nasa qui s'était posé le 6 août 2012 sur Mars, et un moment d'émotion avec le robot Philae. Atterrir sur une comète, c'était très particulier. Aujourd'hui, on revient sur Mars."

La fierté de l'Orne

Numéro deux au niveau national et dans le top quinze européen, l'entreprise s'est engagée dans un travail commun avec le vieux continent pour concevoir des modules autour des caméras embarquées et des systèmes d'analyse de Perseverance. Contribuer ainsi à l'expansion du savoir n'est pas donné à tout le monde. Pour Cibel, le pari est réussi. "C'est un sentiment de fierté qui est partagé par tous nos collaborateurs d'être sur le devant de la scène sur ces instants que nous regardons comme tout le monde."

Malgré son implantation dans en zone rurale, Cibel n'a pas fini de conquérir le monde, voire l'univers. Deux thématiques sont en ligne de mire, la 5G et les radars embarqués dans les voitures. "Nous avons eu l'occasion de faire une première technique mondiale avec des confrères français et internationaux pour des antennes 5G particulièrement performantes."

Si ces projets restent dans notre atmosphère, dans un futur proche, Christophe Joyau espère contribuer à l'implantation de l'Homme sur Mars.