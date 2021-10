Le virus de la Covid-19 circule de plus en plus dans le département du Calvados. Le taux d'incidence est de 130 cas pour 100 000 habitants. Un centre de dépistage antigénique et PCR est ouvert pour les étudiants et personnels de l'enseignement supérieur au Campus 1, a annoncé mercredi 24 février l'université de Caen. Ce centre est ouvert de 10 heures à 11 h 45 et de 14 heures à 15 h 45.

Ces dépistages se font gratuitement et sans rendez-vous.