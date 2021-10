Caen. Contrôles renforcés à la gare : une personne interpellée pour port d'arme

Faits Divers, Justice. Mercredi 24 février, des contrôles ont été réalisés par des policiers et agents Twisto à Caen : 49 amendes ont été dressées et une personne a été interpellée pour port d'arme et stupéfiants.