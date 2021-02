Seine-Maritime. Les sages-femmes mobilisées pour une meilleure reconnaissance

Une cinquantaine de sages-femmes s'est mobilisée, mercredi 24 février à la mi-journée, sur le parvis de la cathédrale de Rouen. Venues de toute la Seine-Maritime, elles ont demandé une meilleure reconnaissance de leur travail. Elles réclament aussi une revalorisation de leurs salaires, et pour cause : leurs tâches se sont multipliées ces dernières années.

Des tâches multiples

"Notre profession est méprisée, maltraitée et mal connue, regrette Aline Calentier, sage-femme territoriale à Rouen, dans un service de Protection maternelle et infantile géré par le Département. Par contre, quand il s'agit de parler de la vaccination contre la Covid-19, tout à coup, nous redevenons visibles, alors que notre public n'est pas encore concerné."

"On nous connaît surtout sur la grossesse", poursuit Marie-Antoinette Capron, sage-femme depuis 35 ans au centre hospitalier du Havre. Mais les attributions sont bien plus nombreuses : "Une sage-femme, ça fait beaucoup de choses et, au fur et à mesure des années, notre champ de compétences a été augmenté. Vous avez tout le suivi physiologique, gynécologique, la contraception, l'IVG médicamenteuse, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'échographie."