Argentan. Tickets Sports : des enfants qui s'amusent, des parents soulagés

Depuis lundi 23 février, une trentaine d'enfants se retrouve chaque matin et chaque après-midi au stade Gérard-Saint à Argentan, pour pratiquer des activités sportives avec un animateur dans le cadre de l'opération Tickets Sports. Ce dispositif est un vrai soulagement pour les parents. C'est le cas d'Ophélie Lemarchand, qui laisse ses trois garçons pour profiter du calme. "C'est souvent la bagarre à la maison. Au moins, ici, ils évitent de rester devant les jeux vidéo." Les inscriptions sont gratuites et se font auprès du service des sports d'Argentan. Cette proposition est le fruit d'un travail mené par les élus de la Ville. La Covid-19 les a contraints à s'organiser différemment. Cette année, les enfants font du sport dehors lorsque le temps le permet. Et si ce n'est pas le cas, ils réalisent des dessins ou peintures sur le thème des JO, au gymnase Jean-Rostand. "Nous sommes heureux de pouvoir proposer aux enfants et à leurs parents des activités appropriées aux circonstances", précise Laurent Launay, responsable du service des sports.