Manche. 6 millions d'euros d'investissements pour les ports

La Société publique locale des Ports de la Manche, la SPL, gère les ports manchois de Saint-Vaast-la-Hougue, Barneville-Carteret, La Hague, Port-Bail, Barfleur et, depuis le 1er janvier 2021, le port de Granville, avec un total de 3 200 places pour les ports de plaisance. Concernant la pêche, c'est 135 bateaux et la gestion de la criée de Granville, jusque-là administrée par la CCI.

Dans le contexte sanitaire, en 2020, les mouvements dans les ports ont été moindres, selon Jean-Morin, président de la SPL, mais une hausse a été constatée cet été.

Jean Morin Impossible de lire le son.

Pour la plaisance, la SPL souhaite offrir un plus grand niveau de services.

Jean Morin Impossible de lire le son.

La SPL prévoit notamment d'investir, pour le développement de la pêche et de la plaisance, 5,7 millions d'euros sur l'ensemble des ports, et notamment celui de Granville.

Jean Morin Impossible de lire le son.

Un indicateur plutôt au vert, l'augmentation du nombre de bateaux de pêche, pour Olivier Lemaignen, directeur de la SPL.

Olivier Lemaignen Impossible de lire le son.

Les pêcheurs restent en attente des autorisations définitives et non plus transitoires, valables jusqu'en avril. Mais face à la demande, le traitement des dossiers bloque à Paris, ils doivent ensuite transiter par Bruxelles, Londres, puis Saint-Hélier (capitale de Jersey).