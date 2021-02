Rouen. Pour les vacances, les centres aérés adaptent leurs programmes

À l'heure de la sieste, ce lundi 22 février, qui marque le début des congés d'hiver, ressemble à n'importe quel autre jour de vacances au centre de loisirs Dolto, sur les Hauts de Rouen. Pourtant, comme depuis un an, le programme se trouve légèrement modifié. Le petit Émilio, 5 ans, ne dort pas et, quand on lui demande ce qu'il préfère au centre aéré, sa réponse est assurée : "Les jeux", et plus précisément "les Lego".

Moins d'extérieur, plus de travaux manuels

Il n'est donc pas trop dérangé par le changement qu'a relevé Samuel Moal, l'un des animateurs : "Pratiquement tout est fermé, donc on ne peut pas profiter des activités extérieures. D'habitude, on aurait tendance à faire plus d'activités physiques et là, on se concentre plus sur les activités manuelles." Fini, donc, les éventuelles sorties à la piscine, au cinéma ou à l'aire de jeux.

Pour les quelque 80 enfants accueillis ici tous les jours, même l'organisation interne se trouve chamboulée. "Il y a tout le protocole sanitaire et il faut s'organiser par petits groupes pour éviter le brassage entre les enfants", explique Germain Chevallier, directeur pour cette session de février.

La vie collective est différente, mais les animateurs se sont adaptés et ont travaillé en amont pour concocter un programme diversifié sur le thème d'Harry Potter. "Après tout, le plus important, ça reste de leur faire oublier la Covid et de leur faire passer les meilleures vacances possible", conclut Germain Chevallier.