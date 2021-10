Elbeuf. Vincent Gantois, l'amour de l'automobile et du cinéma au bout des feutres

"Avant juin 2019, je n'avais jamais peint de ma vie", explique Vincent Gantois. Pourtant, quand ce jovial Elbeuvien de 53 ans se raconte, son œuvre naissante apparaît comme une évidence. Une synthèse de ses passions - des belles mécaniques et du cinéma - et de ses influences, à commencer par celle, omniprésente, de son père. Un père qui lui a transmis l'amour de l'automobile, lorsqu'il l'emmenait enfant sur le circuit tout proche des Essarts. Son "premier émoi automobile", c'était la Porsche 911 orange du voisin, qui passait chaque jour devant chez ses parents dans les années 70. "J'entends encore le bruit du six cylindres à plat", décrit-il sans pouvoir s'empêcher de sourire, son regard bleu perdu dans ses souvenirs. C'est aussi son père qui l'a sensibilisé à l'art. Et pour cause, Gérard Gantois est peintre automobile lui-même, reconnu dans le courant de l'hyperréalisme. Enfant, Vincent dessine à côté de lui dans l'atelier. "Je me trouvais ridicule." Au point d'enfouir cette passion qui ne refera surface que des décennies plus tard, en 2019. "C'est compliqué quand vous êtes le fils d'un peintre de haut niveau. Peut-être que le fait qu'il ne peigne plus m'a autorisé à le faire", admet-il pudiquement. C'est pour l'anniversaire de l'un de ses fils qu'il desserre enfin le frein à main, en autodidacte. "Je cherchais ce que j'allais lui offrir et j'ai peint sa voiture, une Alpha Roméo." Sa famille, séduite, fait office de déclic. Il trouve un travail qui lui laisse du temps libre, dans le transport scolaire, et peint dès qu'il le peut.

Hyperréalisme, surréalisme et pop art

"Je commence quelque chose et j'ai déjà des idées pour la suite", décrit-il enthousiaste. Très vite, il trouve son style, au carrefour entre l'hyperréalisme, clin d'œil au paternel, le surréalisme, et le pop art. Aux voitures qui le font rêver, il ajoute sa passion du cinéma, dans des titres détournés ou des clins d'œil à ses idoles, Lelouch, McQueen et Spielberg en tête. Et puis, il y a Bull the dog. Le petit chien coloré trône sur son bureau. Il le touche "comme un grigri" avant de saisir ses Posca pour se mettre à dessiner. Ce chien est désormais une signature, un gimmick dans chacune de ses œuvres. En spectateur, il ajoute un regard humoristique ou décalé, pas tout à fait étranger à l'artiste. "C'est mon alter ego", admet-il. Comme un moyen de plus de ne pas trop se prendre au sérieux, en plus de son pseudonyme, Bixhope Art, qui lui permet de se détacher de son père. Son ambition ? "Donner un grand coup de pied à la morosité ambiante !" Un optimisme qui fait du bien et que l'artiste prône autant dans son œuvre que dans son quotidien.