Rouen : pas de nouveaux quais bas rive gauche avant 2013

Il y a un an, à la même époque, la mairie annonçait le début des travaux pour juin 2012. Mais aujourd’hui, rien ne bouge encore sur les bords de Seine. Mercredi 13 juin, une nouvelle réunion publique a toutefois permis de répondre à certaines interrogations.

Le frein des forains

Le chantier, prévu pour durer au moins un an, ne débutera qu’au premier trimestre 2013. Le retard s’explique en grande partie par les négociations compliquées avec les forains de la Foire Saint-Romain. Ces derniers avaient refusé de déménager leurs attractions en 2012.

La première tranche de travaux, entre les ponts Corneille et Jeanne-d’Arc, deux espaces appelés "prairie Saint-Sever" et "Coulisses de Claquedent", durera six mois. Suivra l’aménagement de la presqu’île Waddington et des quais entre les ponts Jeanne-d’Arc et Guillaume-le-Conquérant. Cette future "esplanade de la Curanderie" accueillera un petit parking, mais surtout la fameuse Girafe, une tour-belvédère de 220 marches pour admirer la vue sur Rouen.

Sur la perspective : La future vue des quais depuis la Girafe, une tour-bélvédère d’une trentaine de mètres de haut.