Le Havre. Parcourir l'Europe en 205 pour la bonne cause

L'Europ'Raid, 7e édition, est prévu pour l'été prochain, du 31 juillet au 22 août. L'année passée, l'épreuve avait été annulée à cause de la crise sanitaire. Ce rallye-raid peut s'apparenter au 4L Trophy.

Europ'Raid - reportage Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Hello tout le monde ! Bibiche 🚗 et Bouboule 🚙 sont fiers de vous présenter leur flyer ! 🥳🙃 Partagez-le au maximum et n... Publiée par A la Raid'scousse sur Mardi 26 janvier 2021

Il s'agit, pour plus de 300 équipages de jeunes, de parcourir 10 000 kilomètres à travers toute l'Europe, au volant d'une 205. Chaque équipage doit apporter 70 kilos de fournitures scolaires et d'équipement sportif et médical pour soutenir des villages défavorisés d'Europe de l'Est. De jeunes Havrais ont décidé d'y participer : Mélanie Marques (26 ans - infirmière) et Pierre Pellrin (26 ans - ingénieur). Ils ont relevé le défi avec quatre autres amis rencontrés lors de leurs études. C'est avec deux voitures qu'ils vont réaliser l'aventure pour l'association "A la Raid'scousse", créée pour récolter des fonds et des fournitures nécessaires au raid. Pour l'heure, nos jeunes ont déjà collecté 65 kilos de fournitures scolaires. Ils en appellent aux dons et aux sponsors pour finaliser leur projet, via une cagnotte en ligne.