Val-au-Perche. Repas des anciens maintenu, mais en mode à emporter à la maison

C'est une initiative originale à Val-au-Perche, où le traditionnel repas des anciens, qui réunit habituellement les habitants âgés de plus de 70 ans, a été annulé en raison de la Covid-19.

"La municipalité s'est dit qu'en cette fin d'hiver, il fallait bien un peu de gaieté chez les anciens", explique le maire Sébastien Thirouard, pour qui "il a semblé indispensable de leur tendre la main en ces moments où la solidarité est de mise". Mais avec les mesures de distanciation, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce jusqu'à ce que la décision soit prise de faire réaliser un menu gourmand par deux restaurants locaux : la Cloche et le Gibet, "ça aidera modestement ces professionnels, alors qu'ils fonctionnent au ralenti", justifie le maire. Au menu : filet de cabillaud et sa fondue de poireau, joue de porc au cidre et un opéra. Près de 600 aînés ont été contactés. Si ces repas leur seront offerts, ils devront les déguster à leur domicile. Ils ont jusqu'à mardi 23 février pour passer commande, pour eux et pour jusqu'à quatre personnes, histoire de ne pas déguster ce repas tout seul à la maison.