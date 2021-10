Rugby (Pro D2). Le Rouen Normandie Rugby doit sortir les crocs face à Oyonnax

Après trois défaites consécutives face à Carcassonne, Colomiers et dernièrement face à Montauban (20-15), les Lions de Rouen ne sortent pas de la 14e place, à la limite de la zone de relégation. Alors qu'Oyonnax, leur adversaire de la semaine, a enchaîné deux victoires et se bat pour atteindre le podium. Une rencontre qui aura donc un enjeu pour chaque équipe, mais encore plus pour les Rouennais, qui s'étaient déjà inclinés lors du match aller (22-15). Les hommes de Richard Hill devront tout tenter pour conserver leur classement et casser cette série noire qui les empêche de trouver un peu de sérénité.

Rouen-Oyonnax, vendredi 26 février à 19 heures.