Bayeux. La tapisserie de Bayeux désormais visible depuis son canapé !

"On avait la volonté d'offrir une image, c'est une œuvre qui appartient à tout le monde", explique Arnaud Daret, responsable du centre de ressources pour les technologies de l'information et de la communication à l'université de Caen. Depuis le 10 février dernier, il est désormais possible d'admirer la tapisserie de Bayeux en ligne sur le site du musée de la ville. Un travail de près d'un an qui a rassemblé de nombreux chercheurs et ingénieurs de l'université de Caen, mais aussi les scientifiques du laboratoire GREYC, le ministère de la Culture, la Ville de Bayeux ou encore le CNRS. L'idée de rendre public cette œuvre mondialement connue est née à la suite de la validation de la première étape de restauration de la tapisserie. "On a pris la décision juste avant l'arrivée de la Covid-19", sourit Arnaud Daret. L'objectif est double : faire profiter des projets de recherche sur la tapisserie de Bayeux mais aussi de l'admirer en cette période où le musée est fermé au public. Une innovation technologique et un travail inédit avec une qualité d'image de 2,6 milliards de pixels.