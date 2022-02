On aurait pu craindre de nombreuses interventions jeudi 21 juin, au soir, à cause de l'alerte orange lancée dans la région. Finalement les pompiers ont eu environ 35 interventions, principalement pour des inondations, dans une région située entre Dieppe et Fontaine-le-Dun.

Une personne a dû être mise en sécurité à Fontaine-Le-Dun, sa maison étant prise par les eaux. Il n'y a pas eu de blessés.