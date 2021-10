Basket: longtemps brouillonne, la France s'en sort contre le Monténégro et se qualifie pour l'Euro-2022

Avec cette quatrième victoire en cinq rencontres de qualifications pour l'Euro-2022 (1er-18 septembre), les Français sont assurés de finir à l'une des deux premières places de leur groupe, qualificatives pour la compétition reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19.

Ils affronteront la Grande-Bretagne, également qualifiée, lundi en fin d'après-midi (17h00) pour la première place de la poule.

La victoire de la Grande-Bretagne samedi en fin d'après-midi contre l'Allemagne (83-81) à Podgorica a mis de la pression et un gros enjeu sur le match de l'équipe de France face au Monténégro en soirée, les hôtes étant obligés de s'imposer pour éviter l'élimination, et les Bleus pouvant se retrouver dans une situation compliquée en cas de défaite. Et cette pression s'est vue.

Les Bleus ont bafouillé leur jeu d'attaque pendant 20 minutes, avec 12 balles perdues (8 dans le premier quart-temps), et seulement 31 points inscrits face à une défense monténégrine bien en place.

"Avec ces pertes de balles et ces tirs manqués, on est resté dans le match grâce à notre défense, on n'a pas baissé les bras défensivement. La seconde mi-temps n'a pas été mauvaise, on a été dur en défense, mais malgré cela, ils ont été bons", a souligné le sélectionneur de l'équipe de France Vincent Collet après la rencontre.

Ce sont les Dijonnais Alexandre Chassang (11 pts, 17 d'évaluation) et Axel Julien (6 pts), sur deux tirs primés au cœur du 3e quart-temps, qui ont remis les Bleus dans la rencontre, alors que l'écart était monté à onze points en faveur des Monténégrins (46-35, 26e).

Heurtel place les Français devant

"On savait qu'Alexandre en était capable, il le fait souvent avec Dijon. Andrew (Albicy) et Thomas (Heurtel) l'ont bien utilisé. Il a été très important pour nous. Il nous a aidés à rester dans le match", a estimé Collet.

La bascule s'est ensuite poursuivie sous l'impulsion du capitaine Andrew Albicy (5 pts), qui est allé provoquer une faute antisportive, a inscrit les deux lancers francs et un panier à deux points dans la foulée pour recoller presque totalement au score (46-45, 27e).

Les Bleus ont toutefois continué à faire la course derrière, et étaient encore menés de cinq points à l'entrée des cinq dernières minutes de la rencontre (64-59, 35e).

Comme un signe du destin, c'est Thomas Heurtel, 16 points et meilleur marqueur pour son retour en équipe de France 18 mois après son dernier match sous le maillot bleu en août 2019, qui a inscrit le panier à trois points permettant aux Français de prendre enfin les commandes de la rencontre (65-64, 36e).

La fin de match a tourné à un chassé-croisé entre les deux équipes. Le panier à deux points suivi du lancer franc inscrit par Isaïa Cordinier (9 pts), auteur d'un somptueux dunk un peu plus tôt, dans la dernière minute a donné un avantage décisif de trois points aux Bleus (71-68).

A l'automne 2022, les Bleus voudront effacer la contre-performance de l'Euro-2017 et l'élimination en huitièmes de finale contre l'Allemagne lors du dernier Championnat d'Europe en date.

Avant cela, ils tenteront d'aller décrocher le podium olympique à Tokyo cet été (23 juillet-8 août), leur qualification pour les Jeux étant d'ores et déjà assurée grâce à leur médaille de bronze au Mondial-2019.