Rouen. Près de 10 000 euros de soutien à dix projets portés par des jeunes

Dix lauréats ont été désignés, jeudi 18 février, pour l'édition 2020 de la Bourse Tremplin à Rouen. Près de 10 000 euros ont été attribués à des jeunes rouennais, entre 15 et 25 ans, portant des projets pour le territoire.

Le montant maximal de l'aide s'élève à 2 000 euros et deux projets ont obtenu ce soutien : Citizens (notre photo) et Des camps sur la comète. Les multiples visages des banlieues, porté par l'association Espoir jeunes, a décroché 1 050 euros. 1 000 euros ont été attribués à trois projets : Atlantic rebirth, Mélopie et Visionnaire lab. 500 euros pour Holly hoops, Mondopal et Our new area et 400 euros pour le projet Les petits chimistes de Madagascar.

En parallèle du soutien financier, la Ville s'engage à accompagner les lauréats dans leurs démarches de projet et valoriser leurs actions auprès de ses partenaires et de l'ensemble des Rouennais.