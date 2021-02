Le Havre. Délinquance : le quartier du Rond-point dans le viseur de l'État

Au Havre, le Rond-Point va devenir un "Quartier de Reconquête Républicaine" (QRR). L'annonce a été faite vendredi 19 janvier à l'occasion de la séance plénière annuelle du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation. "L'État a donné son accord de principe fin janvier", indique Vanina Nicoli, sous-préfère du Havre qui évoque "une dérive" dans ce quartier où les trafics prennent de l'ampleur depuis quelques mois. "Il y a divers types de délinquances, dont des trafics de stupéfiants sur la voie publique, de la prostitution" poursuit la représentante de l'État. C'est aussi dans ce quartier qu'un incendie criminel a coûté la vie à deux personnes, en août dernier. Cette reconnaissance de QRR va permettre de renforcer la coordination entre Etat, forces de l'ordre, ville, éducation nationale, bailleurs. Des moyens policiers sont aussi attendus. "On met le paquet pendant un temps donné sur ce secteur" résume le procureur du Havre, Bruno Dieudonné, qui lance en parallèle un groupe local de traitement de la délinquance.

Trois QRR en Normandie

Au total, 180 policiers et gendarmes seront affectés dans les sept nouveaux QRR de France annoncés le 29 janvier, dont celui du Rond-Point au Havre. La Normandie comptait déjà deux quartiers de reconquête républicaine, Mont-Gaillard au Havre et Les Hauts de Rouen à Bihorel.