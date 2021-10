Alençon. Et vous, qu'allez-vous faire de vos vacances d'hiver ?

Les vacances d'hiver commencent ce vendredi 19 février au soir en Normandie. Cette année, impossible d'aller faire du ski en France à cause de la crise sanitaire. Alors, qu'allez-vous faire pendant vos vacances ? Pour le savoir, Tendance Ouest est allée vous poser la question.

En fermant la porte de son commerce situé à Alençon, Sophie Bayel a pris sa décision : cette année, les vacances lui serviront pour passer des moments avec sa famille. "Comme on ne peut pas faire ce qu'on veut, je pars dans le centre de la France voir mes proches, je ne les ai pas vus depuis Noël." Quant à Rod Merrina, qui se promène dans les rues, les vacances seront différentes. Il va en profiter pour chercher une maison avec sa femme. "On visite des coins pas très loin de chez nous dans une optique immobilière, pour voir s'il n'y a pas des terrains agréables à acheter." Pour Omrane Ben Rejeb, médecin à Alençon, les vacances seront l'occasion de se ressourcer, chez lui. Il compte passer du temps avec ses enfants. "Avec la Covid, c'est difficile de penser à soi, alors on va en profiter pour une fois", dit-il.