Musique. Benjamin Biolay en concert à Cherbourg en novembre 

Les fans de Benjamin Biolay vont être ravis. Alors que son concert du 27 janvier à Cherbourg a été annulé à cause du contexte sanitaire, il jouera finalement le 26 novembre 2021 à 20 h 45, à l'Agora, avenue du Thivet. Une centaine de places sont mises en vente dès ce vendredi 19 février. Le travail de l'auteur de la chanson à succès Comment est ta peine ? a été récompensé de deux prix, vendredi 12 février, aux Victoires de la musique, celui d'artiste masculin et celui d'album de l'année. Côté pratique, les personnes qui avaient acheté des places via la billetterie du Circuit peuvent soit les garder soit demander un remboursement avant le 15 mars prochain. Quant aux abonnés à la saison culturelle de l'Espace Buisson, ils ont été remboursés.