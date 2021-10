[Vidéos]. Revivez Vivement le week-end, en direct de La Bouille

C'est une charmante commune, nichée dans les boucles de la Seine, à une vingtaine de kilomètres de Rouen. Tendance Ouest s'est installée, vendredi 19 février, dans le village de La Bouille, pour l'émission itinérante Vivement le week-end.

Des atouts touristiques

Franck Archimbaud a pris la tête du restaurant emblématique de La Bouille, le Saint-Pierre, depuis un an et demi. L'occasion d'aborder avec lui son installation dans la commune, la cuisine qu'il propose et de revenir sur son parcours dans la gastronomie normande.

Jacques Meng, maire de La Bouille, est revenu sur les aspects touristiques de sa commune avec de nombreux atouts.

Même en période de crise sanitaire, les quelques commerces accueillent toujours du public, comme les artisans qui travaillent le cuir ou de nouveaux brocanteurs.

Des animations se profilent aussi d'ici la période estivale.

Prochain rendez-vous pour Vivement le week-end, vendredi 26 février, dans l'Orne, au Haras-du-Pin.

Écoutez le replay de l'émission :