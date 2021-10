Handball (Ligue 2 féminine). Le HAC veut sa première place 

"On va jouer match après match, et on verra où on ira. Comme depuis le début de la saison, c'est compliqué de se projeter." Stéphane Pellan le sait, tout peut aller très vite dans cette période de crise sanitaire. Pour l'heure, les Havraises doivent boucler leur championnat régulier en tête, avec un choc encore à jouer, le samedi 6 mars à la Stella Saint-Maur, autre prétendant au titre disposant de tous les arguments pour pouvoir monter.

Calendrier. Saint-Maur-Le HAC, 6 mars à 18 heures et Le HAC-Truchtersheim, 13 mars à 18 heures.