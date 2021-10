Normandie. Covid-19 : le président des CCI scandalisé par le manque d'achats locaux

Gros coup de colère de Gilles Treuil, le président des Chambres de commerce et d'industrie de Normandie. Alors que face à la Covid-19, 40 entreprises normandes se sont regroupées pour créer "Protégez-vous Normand", site web de vente de protections en tous genres contre la pandémie, fabriquées en Normandie, beaucoup de nos administrations et de nos grandes entreprises continuent de les faire venir de Chine. "On a créé un Amazon normand, leur attitude est scandaleuse", peste-t-il. Chaque citoyen peut, lui aussi, commander, par exemple ses masques, sur ce site. "Ces entreprises normandes, ce sont nos emplois", argumente le président.

Ecoutez ici Gilles Treuil: Impossible de lire le son.

Face à la crise, une étude réalisée par les Chambres de commerce auprès de 2 370 entreprises normandes, publiée le mercredi 17 février, indique que plus de la moitié d'entre elles ont vu leur activité baisser au second semestre 2020.

Près d'un tiers dresse un bilan comparable à celui de 2019. Seulement 15 % d'entre elles affichent un second semestre 2020 meilleur que 2019.