Rouen. Sur l'A 150, les élus réclament la création d'une voie véhicules lents

Les deux accidents qui se sont déjà produits, quelques jours seulement après l'abaissement de la vitesse à 90 km/h, les ont confortés dans leur idée. Le mardi 16 février, huit maires de la Métropole Rouen Normandie ont écrit au préfet pour réclamer une mesure plus forte : la création d'une troisième voie, réservée aux véhicules lents, dans la montée sur l'A 150. "On a baissé de 130 à 110 et il y avait encore des accidents ; on baisse à 90 et ça continue… C'est quoi la suite ? Une zone 30 sur l'A 150 ? C'est presque une boutade mais il faut une vraie réponse", justifie David Lamiray, le maire de Maromme.

Un projet applicable

Pour l'élu, l'un des avantages de cette solution est que l'infrastructure le permet déjà. "J'ai consulté le permis de construire, qui date de 1963, et on en parlait déjà ! L'infrastructure est en mesure d'accueillir une voie de plus", poursuit-il. Pour autant, alors que la gestion de ce tronçon revient à l'État, une issue positive pourrait prendre du temps, entre un éventuel accord, des études, le financement du projet et la réalisation des travaux.

En attendant une réponse, David Lamiray préconise un renforcement des contrôles de police, pour ne plus voir "des camions qui roulent à 60 doubler des camions qui roulent à 45" malgré l'interdiction de dépasser pour les poids lourds.