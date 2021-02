Caen. 40 000 euros et 13 kg de cannabis saisis : quatre personnes interpellées

Selon des informations communiquées par le tribunal judiciaire de Caen, quatre personnes âgées de 24 à 30 ans, originaires du Calvados et de la région parisienne, seront déférées vendredi 19 février, en comparution immédiate, pour des faits de trafic de stupéfiants. Les quatre prévenus ont été interpellés mardi 16 février près de Vire, et notamment dans la commune de Clécy. 40 000 euros d'argent liquide ainsi que 13 kg de cannabis, 132 grammes de cocaïne et un sachet d'ecstasy ont été saisis lors de l'interpellation.

L'enquête a été effectuée par la brigade des recherches de la gendarmerie de Vire, accompagnée de la section de recherche. Elle avait débuté en décembre 2020.