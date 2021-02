L'Aigle. Une centaine de manifestants réclament le maintien de moyens

La manifestation d'une centaine d'enseignants et de parents, jeudi 18 février à la mi-journée, à L'Aigle, s'est déroulée sous des trombes d'eau : des enseignants du lycée Napoléon et des collèges Dolto et Molière, sont partis de leurs établissements jusqu'à l'hôtel de ville, pour dénoncer un manque de moyens. Selon eux, à la rentrée de septembre, L'Aigle sera la ville de l'Orne la plus impactée. Ils ont reçu le soutien du maire Philippe Van Hoorne et de la députée Véronique Louvagie. Ils ont promis de "remettre ça", mais aussi, s'ils n'obtiennent pas satisfaction, "de durcir leur mouvement". La veille, à La Ferté-Macé, des parents du collège Jacques-Brel s'étaient mobilisés, là aussi contre la réduction des moyens.