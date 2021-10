Bayeux. Le service Bycyle de vélo à assistance électrique à nouveau disponible 

Les habitants de Bayeux vont à nouveau pouvoir bénéficier du service Bycycle, des vélos à assistance électrique disponibles à la location. C'est ce qu'a annoncé la municipalité ce jeudi 18 février. Ce service de location a été lancé en juin 2020 et l'ensemble des vélos, une cinquantaine disponible, avait été loué en seulement deux semaines. À la suite de ce succès, 20 vélos supplémentaires ont été achetés. L'offre est destinée aux personnes résidant, étudiant ou travaillant dans l'une des six communes suivantes : Bayeux, Monceaux-en-Bessin, Saint-Loup-Hors, Saint-Martin-des-Entrées, Saint-Vigor-le-Grand ou Vaucelles. Le prix de la location est de 180 euros pour 6 mois. Plus d'informations sur le site de la ville.