Fécamp. Pour occuper les bambins, pourquoi pas l'accrobranche ?

Vert, bleu, rouge… Comme au ski, mieux vaut commencer en douceur avant de prendre de la hauteur. À Fécamp, les différents parcours d'accrobranche du Woody Park ont rouvert au public samedi 13 février. "Ça a commencé tranquillement, mais on s'attend à voir un peu plus de monde à partir de ce week-end, avec le début des vacances en Normandie", commente Cyril Ménard, le gérant.

"Un bon bol d'air, des arbres…"

L'accrobranche, une idée pour s'occuper pendant les vacances Impossible de lire le son.

Alors que cinémas ou musées sont encore fermés, cette activité de plein air est la bienvenue pour les vacanciers, comme Jean-Baptiste, qui doit occuper trois garçons de 10 et 11 ans : "Rester enfermer toute la journée, ce n'est pas possible. Pour nous qui venons de Paris, c'est parfait, un bon bol d'air, des arbres…" La crise sanitaire impacte peu l'activité. "On a été arrosés de gel hydroalcoolique", sourit le papa. "On demande aux pratiquants de ne pas se mélanger entre groupes ou familles différents sur les plateformes, pour respecter la distance", précise Cyril Ménard. Quant aux baudriers, ils sont placés "en quarantaine" pendant 48 heures avant d'être réutilisés.