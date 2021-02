Contournement Est. L'interminable attente des habitants des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen

P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non. Impossible d'enlever au projet de liaison A28-A13, dit de contournement Est de Rouen, son caractère bien normand. Depuis près de 50 ans, il crée le débat sur le désengorgement, les finances publiques et, plus récemment, sur l'impact écologique… Mais rien n'est encore tranché sur sa réalisation. Loin des arbitrages, cette indécision a des conséquences bien concrètes sur le tracé prévisionnel de l'autoroute, établi depuis 2012, et qui concerne au premier chef Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, à la jonction entre les futures A133 et A134.

Neuf ans d'incertitude

La maison d'Olivier Druel, retraité de la SNCF, se trouve même directement sur le tracé. Depuis neuf ans, il vit avec sa famille dans l'attente d'une possible expropriation. "On en a un peu marre des hommes politiques qui disent un coup oui et un coup non. On aimerait qu'ils prennent une décision", explique-t-il. À l'époque, c'est la préfecture qui l'informe que son bien se trouve sur le tracé de l'autoroute. Sa maison est ensuite estimée en 2014. Et depuis… "On attend", en laissant en suspens tout projet de travaux pour sa maison. "Si je fais des travaux, cela ne sera pas pris en compte si on est expropriés", décrit-il. Quant à déménager ? "On est très bien aux Authieux. Si je peux rester, c'est bien. S'il faut partir, on n'aura pas le choix", dit-il avec un certain flegme, acquis au fil des années. Son ami Stéphane Séminel n'est pas concerné par une expropriation, mais l'autoroute doit passer dans le champ d'en face, ce qui lui pose toute une série de questions, "sur la pollution, le fait de savoir s'il sera enterré, couvert, etc.". Le maire de la ville, Marc Duflos, mène le combat au quotidien, notamment en raison de l'imposant viaduc annoncé, qui va créer de "la pollution visuelle, atmosphérique et qui passera presque au-dessus du village", pour sa partie basse. "Ce barreau [qui connecte le contournement au rond-point des Vaches, NDLR], c'est une verrue rajoutée sur le tracé qui coûte très cher. En plus, on prend sur de bonnes terres agricoles", argumente-t-il. En tant qu'élu métropolitain, lui a voté le retrait financier de la Métropole Rouen Normandie du projet. C'était sans compter sur la Région Normandie et le Département de Seine-Maritime, qui proposent de prendre à leur compte les 66 millions d'euros manquants… "Il faudra qu'ils expliquent où ils vont chercher l'argent", s'agace l'édile qui dénonce des manœuvres électorales, à quelques semaines des élections régionales et départementales. Une chose est sûre, le contournement Est n'a pas fini d'alimenter les discussions du village.