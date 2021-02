Podcast. Sébastien Lapaque raconte une odyssée intérieure lumineuse

Le roman de Sébastien Lapaque prend le contrepied de l'époque. Dans une ascension initiatique, Il part de l'obscurité d'un constat sans concession des affres de notre société contemporaine pour arriver dans la lumière des chants éternels. " Ce monde est tellement beau " bouscule et tombe à point nommé dans le contexte saturé d'informations sanitaires et économiques dont nous sommes abreuvés depuis bientôt un an. Avec son érudition, sa plume limpide et riche de vocabulaire et d'intelligence, Sébastien Lapaque nous chuchote avec élégance : " Et Dieu dans tout ça ? ". Nos préoccupations quotidiennes sont souvent futiles et absurdes dans notre insouciance coupable et notre soumission au puissant règne de la surconsommation. Sébastien Lapaque y oppose la contemplation, l'amitié et la quête : " j'avais fini par comprendre que la joie sans fin, c'était la route elle-même ".

