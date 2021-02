Alençon. Roselyne Bachelot veut des concerts tests, la directrice de La Luciole réagit

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot veut organiser deux concerts durant la seconde quinzaine du mois de mars, avec 1 000 spectateurs assis au Dôme à Marseille (Bouches-du-Rhônes) et 5 000 debout à l'Accor-Aréna à Paris. Suite à quoi une analyse épidémiologique sera faite, dans le courant du mois d'avril, pour tirer les conséquences de la réunion d'un nombreux public dans une salle de concert fermée.

Cette annonce suscite un début d'espoir, d'une possible réouverture sous mesures sanitaires strictes, pour les organisateurs de salles de concerts. Comme Céline Ferry, la directrice de La Luciole à Alençon. Elle se souvient du "strict protocole sanitaire respecté lorsque quelques concerts assis, avec masque, gel, distanciation et jauge limitée, ont pu être organisés à l'automne". Elle souligne aussi le système de ventilation de la salle de concert qui, habituellement, n'est utilisé qu'à 50 % de ses capacités, et qui désormais peut tourner à plein régime pour davantage de sécurité des spectateurs.