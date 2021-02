Musique. The Voice : Vianney en larmes après une chanson sur l'avortement

La 10e saison de The Voice confirme son succès. Près de 6 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran samedi 13 février, pour le deuxième épisode des auditions à l'aveugle. Une nouvelle soirée remplie d'émotions, comme le passage du candidat Tarik. Le candidat a décidé d'interpréter Chemin de traverse, chanson de Grand Corps Malade. Après son audition à l'aveugle, seul Marc Lavoine s'est retourné et lui a demandé s'il écrivait également ses propres chansons. Ce à quoi Tarik a répondu par l'affirmative. Il a commencé à chanter un extrait de l'une de ses chansons Mon chéri, qui traite le sujet de l'avortement. Un texte qui a bouleversé Vianney, ému aux larmes et incapable de parler dans les minutes qui ont suivi.

Découvrez ce moment très fort :