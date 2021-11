Orne. Covid-19 : le rush des Franciliens dans les campagnes

Le verdict des chiffres est implacable : les plus récentes estimations démographiques, publiées fin 2020 par l'Insee, confirment une baisse de la population ornaise. Plus de 7 200 habitants ont été perdus durant ces cinq dernières années. Spirale infernale depuis 2011, le solde naturel est déficitaire, avec davantage de décès que de naissances. Pour autant, tout n'est pas perdu, les élus veulent y croire : la pandémie de Covid-19, par ailleurs dramatique, pourrait permettre à l'Orne de sortir la tête de l'eau, grâce notamment à un afflux de Franciliens en mal d'espace et d'air pur.

Un an après le premier confinement, le président du Conseil départemental de l'Orne Christophe de Balorre constate que "l'an dernier, l'Éducation nationale prévoyait une baisse de 300 jeunes dans les collèges, mais à la rentrée de septembre 2020, il y en avait 50 en plus, donc de nombreuses familles se sont installées dans le département de l'Orne". Peut-être l'impact de la campagne publicitaire dénommée S'installer dans l'Orne, lancée par le Département sur Internet et par affichage dans les rues de Paris à l'été 2020, pour 150 000 €, avec des slogans comme "Partir en week-end tous les soirs, vous hésitez ?" La Région Normandie souligne pour sa part que "selon des enquêtes récentes, 75 % des Franciliens souhaitent quitter l'Île-de-France, un tiers des bureaux sont vides dans le quartier d'affaires de la Défense, où les entreprises aménagent des chambres pour accueillir un ou deux jours chaque semaine leurs salariés qui se sont installés en télétravail à la campagne". Voilà sans doute une opportunité pour faire revivre les centres-bourgs des villes moyennes. Une migration confirmée par les opérateurs téléphoniques, dont les relevés prouvent que la population ornaise a augmenté de 10 à 15 % durant le premier confinement. Le Crédit Agricole Normandie, qui représente près de la moitié des prêts immobiliers dans l'Orne, explique en avoir accordé 2 700 en 2020, pour un montant moyen de 131 851 euros, soit près de 360 millions d'euros de crédits habitat.

Coup de tête ou choix mesuré ?

"Devenez châtelain dans l'Orne pour le prix d'un studio parisien", clame une annonce publicitaire immobilière sur Internet… Mais au-delà du ras-le-bol de Paris pendant le confinement, sont-ils vraiment tous prêts à vivre isolés dans la campagne à année entière ? À tondre la pelouse chaque semaine au printemps ? Sans 5G, sans fibre optique, mais avec le cri du coq chaque matin et la boue des tracteurs sur les routes ? Ont-ils réellement les moyens de s'offrir, de restaurer et d'entretenir la longère aperçue sur Internet et dont ils rêvent dans le métro bondé, chaque soir de couvre-feu ? Et comment s'organiser professionnellement ? Un an après le début du premier confinement Covid, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de ce changement de vie : Franciliens bien sûr, mais aussi notaires, commerçants, élus ruraux…

Et vous, comment analysez-vous l'arrivée de ces nouveaux venus aux revenus souvent confortables, qui font grimper les prix de l'immobilier ornais ?