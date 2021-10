Et si vous participiez à un concours photo sur Instagram pour… promouvoir les gestes barrières ? Le Centre régional d'information jeunesse (Crij) de Normandie propose aux jeunes Normands de poster un cliché sur ce thème. Les participants sont invités à réaliser et à poster une photo sur Instagram jusqu'au dimanche 28 février, accompagnée du hashtag #TendanceDistance. À la suite de ce concours, les cinq plus beaux clichés seront sélectionnés par un jury.

À la clé, un Instax Mini.