Carpiquet. Des avions d'affaires proposés aux PME normandes 

En février 2021, la société Speedfly, basée à l'aéroport de Carpiquet et gérée par des entrepreneurs normands, a investi dans un avion Piper Méridian de quatre places pour permettre à des PME normandes ayant un chiffre d'affaires d'environ 10 à 12 millions de se développer. "Jusqu'alors, nous ne proposions nos avions qu'aux grosses entreprises. On souhaite ouvrir notre offre à des sociétés plus modestes, qui ont besoin de voyager en national ou proche Europe", explique Laurent Buisson, gérant de Speedfly. Objectifs : faire profiter d'autres entreprises et rentabiliser les avions. Pour François Duquesne, actionnaire depuis trois ans et directeur général de Normandise, une entreprise du Calvados spécialisée dans la nourriture pour chien et chat, utiliser cet avion présente de réels avantages. "C'est efficace et rentable. Cela permet d'accéder à des aéroports plus petits et proches de notre destination sans repasser par une grande ville", explique le chef d'entreprise. Ce dernier utilise notamment le Piper Méridian pour se rendre en Allemagne, en Espagne ou au Benelux.