[Notre dossier] Seine-Maritime. La pizza en distributeur, reine du couvre-feu

Évidemment, rien ne vaut une pizza que l'on déguste assis confortablement dans un restaurant. Mais face au contexte sanitaire, les clients sont contraints de s'adapter. Pour répondre notamment à cette demande, les distributeurs automatiques de pizzas se multiplient dans l'agglomération. "J'ai vu cette tendance se développer, raconte Halim Debbar, gérant, depuis dix ans, du restaurant Délices pizza à Elbeuf. Je me suis lancé en installant un distributeur en novembre dernier." Situé à environ 500 mètres de son établissement, le distributeur vient compléter son activité avec une offre 24h/24.

Manger chaud, même la nuit

Malgré le reconfinement au mois de novembre, le distributeur elbeuvien "marche très bien, il y a de la demande", poursuit le restaurateur. Depuis, le couvre-feu est entré en vigueur, mais sans trop de conséquences, car les travailleurs de la nuit sont nombreux à en profiter. C'est le cas à Amfreville-la-Mi-Voie, où Mathieu Baldacchino a installé son distributeur depuis un an et demi le long d'un axe passant : "Nous avons énormément de vente la nuit, de personnes qui travaillent et qui ont envie de manger chaud", indique-t-il. "J'ai eu des policiers qui m'ont récemment remercié d'avoir mis en place le distributeur, des pompiers et des infirmières", sourit Halim Debbar, qui pointe, en temps normal, l'absence de restaurant ouvert après 23 heures à Elbeuf et aux alentours. Face au couvre-feu, la vente à emporter est de toute manière impossible dès 18 heures. Alors, avec le distributeur, "les gens s'arrêtent avant de rentrer chez eux et viennent acheter une pizza qu'ils peuvent faire cuire dans leur four", poursuit Mathieu Baldacchino.

Des produits frais et de qualité

Ce que mettent en avant ces deux gérants, c'est notamment la qualité des pizzas proposées dans leur distributeur. Elles sont conçues à la main avec des produits frais et jamais de surgelés. "Seule la pâte est précuite, détaille Mathieu Baldacchino. Les ingrédients sont frais et l'ensemble est donc cuit en trois minutes lorsque le client choisit la pizza qu'il veut commander." Un distributeur contient 70 pizzas qui peuvent rester jusqu'à trois jours maximum dans la chambre froide située à l'intérieur de la machine. "Je la recharge une fois par jour. Toutes nos pizzas sont fabriquées dans notre restaurant, avec la même qualité", abonde Halim Debbar. Preuve que le concept est en plein développement : c'est à Rouen que se prépare la prochaine ouverture d'un distributeur automatique de pizzas. Dans le quartier Luciline, une machine a été installée à quelques pas des Docks 76 et devrait entrer en fonction à compter du lundi 1er mars.