Caen. CESI, repères

Réseau de campus d'enseignement supérieur de la formation professionnelle, CESI poursuit sa mission sociétale en permettant à des étudiants, alternants et salariés de devenir acteurs des transformations des entreprises et de la société, grâce à ses Ecoles d'Ingénieurs, son Ecole Supérieure de l'Alternance, son Ecole de Formation des Managers et son activité de Certification. CESI propose des formations dans des domaines qui recrutent, en adéquation avec les besoins des entreprises.

Le Groupe CESI, c'est :

- 25 campus en France

- 23 000 étudiants, alternants et salariés formés chaque année

- 1 000 salariés

- 2 800 intervenants experts

- 10 000 entreprises partenaires

- 100 universités partenaires dans le monde

- 52 diplômes et titres

- 66 000 diplômés réunis au sein du réseau Alumni

CESI est également implanté en Espagne, en Algérie et au Cameroun.