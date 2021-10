Hockey sur glace (D1). Des Drakkars de Caen pourtant supérieurs, se sabordent à Cholet

Et de deux ! Pour la seconde fois après Tours, les Drakkars de Caen avaient un match de Division 1 au bout de la crosse et pour la seconde fois, les hommes de Luc Chauvel l'ont laissé filer. "C'est une très, très grosse frustration", tonnait le coach caennais après la défaite concédée en mort subite à Cholet (3-4) samedi 13 février. "On a eu des grosses occasions, mais on n'a pas su les concrétiser pour tuer le match, alors qu'eux, ont profité de la moindre possibilité pour être efficaces." Toujours à la recherche de régularité dans la performance et d'efficacité dans les moments clés, les Drakkars de Caen vont avoir deux semaines pour peaufiner les réglages avant de recevoir Brest, le 27 février à la patinoire de Caen-la-Mer.