Le Havre. Roman historique sur un secret de l'histoire de France

C'est l'histoire d'un couple tombé amoureux de la cité Océane en 2010 : Alain et Françoise Dag'Naud. Lui, ancien enseignant, est un historien et auteur à succès (voir encadré). Elle, ancienne chargée de mission au CNRS de Lille et conseillère dans les ministères et à Matignon pendant 20 ans, s'est mise à l'écriture en arrivant au Havre. Elle a commencé par écrire des contes pour les enfants. Passionnée d'histoire comme son mari, Françoise Dag'Naud publiera deux ouvrages sur la Normandie (aux éditions Gisserot) : Lieux insolites et secrets de Normandie (2016) et Mythes et symboles de Normandie (2019).

Le premier roman des éditions Larousse

En 2018, les éditions Larousse demandent à Alain Dag'Naud d'écrire un roman pour lancer son département Roman. L'historien, ne se sentant pas à l'aise dans cet exercice, confie la tâche à son épouse. Le résultat : la sortie, le 13 janvier 2021, du livre 30, rue de Saintonge. Il s'agit donc du premier roman Larousse, imprimé à 9 000 exemplaires.

Françoise Dag'Naud a fait le choix du roman historique. C'est une anecdote lue dans Les dessous croustillants de l'histoire de France, écrit par son mari, qui lui a donné l'idée de son livre. L'auteure est partie d'un secret d'État concernant Robespierre (nous n'en dirons pas plus puisque toute l'intrigue du roman repose sur ce secret). Le roman plonge le lecteur au cœur de la Grande Terreur, dans le nord de la France. Un thriller, entre massacres, exécutions, meurtres et viols, qui vous mènera jusqu'au secret intime de l'instigateur de la Terreur.

30, rue de Saintonge, de Françoise Dag'Naud, éditions Larousse - 15,95 euros (prix France).