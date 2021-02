Alençon. Covid-19 : tous les personnels de santé, de tous âges, peuvent désormais être vaccinés

83 personnels de santé ont été vaccinés durant la semaine du 8 février sur le site Alençonnais du centre hospitalier intercommunal Alençon/Mamers (Chicam).

Depuis le 6 janvier, seuls les personnels de santé âgés de plus de 50 ans, ou ceux qui présentent des risques, avaient pu être vaccinés, avec le vaccin Pfeizer Biontech. Mais la pénurie de ce vaccin avait imposé l'arrêt de cette vaccination, qui toutefois, depuis, a pu reprendre et va s'achever vers le 16 février, avec la fin des injections des secondes doses de ce vaccin.

Désormais ce sont donc tous les personnels de santé au sens large, quel que soit leur âge (et uniquement eux) qui peuvent être vaccinés, mais avec le vaccin AstraZeneca. L'information circule depuis le mardi 9 février au sein du personnel de l'hôpital, mais aussi chez les médecins libéraux, kinés, dentistes, pharmaciens, personnels des associations qui interviennent aux domiciles des personnes. "Des badges publicitaires vont même être distribués pour faire la pub de cette vaccination", explique le docteur François Charton. Mais se faire vacciner n'est pas obligatoire. "On peut inciter, on veut désormais surdémultiplier les vaccinations", explique le directeur du Chicam Jérôme Le Brière, qui pour montrer l'exemple, s'est fait vacciner sous les flashs des journalistes, jeudi 11 février en fin de journée.

Après quoi il précise : "maintenant que la vaccination est bien lancée, j'espère que l'on va rapidement pouvoir reprendre une vie la plus normale possible à l'hôpital. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se mobilisent pour assurer le fonctionnement de la vaccination Covid. En raison de la pandémie, l'hôpital d'Alençon est sans doute celui qui a dû déprogrammer le plus d'opérations chirurgicales en Normandie. On va travailler avec les autres hôpitaux autour de nous pour se répartir la charge des malades Covid et pour nous permettre de reprendre au plus vite les opérations chirurgicales".

Sur les 83 professionnels de santé qui ont reçu leur première injection d'AstraZeneca cette semaine à l'hôpital d'Alençon, aucun n'a développé le moindre effet secondaire. Attention, il est recommandé à ceux qui auraient été malades de la Covid, de ne pas se faire vacciner dans les 3 mois qui suivent.

Les 2 centres de vaccination Pfeizer et AstraZeneca du Chicam ne sont ouverts exclusivement que pour les personnels de santé. Le grand public est invité à se diriger vers les centres de vaccination comme celui implanté à la Halle au Toile, sur réservation préalable sur le site santé.fr