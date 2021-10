Eure. Cinq jeunes brûlés quand l'aérosol s'enflamme dans une voiture

L'accident est très certainement dû à une incompréhension, estiment les pompiers de l'Eure. Mais les conséquences sont dans ce cas très graves. Cinq personnes à bord d'une voiture ont utilisé un aérosol, dimanche 14 février, vers 2 h 40 du matin. Un élément a ensuite déclenché l'incendie. Peut-être un briquet pour allumer une cigarette ? En tout cas, un jeune homme de 18 ans a été grièvement brûlé et évacué d'urgence vers l'hôpital Saint-Louis de Paris. Les autres passagers ont été plus légèrement touchés. Un jeune homme et une jeune femme de 15 ans ont été évacués vers le centre hospitalier d'Évreux. Deux autres hommes de 15 et 18 ans ont, quant à eux, été conduits vers le centre hospitalier de Bernay.