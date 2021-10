Football (Ligue 2) . Avec de la réussite, Caen brise sa série noire 

Le match.

Dire que Caen a confirmé l'embellie vue face au PSG n'est pas vrai. Face à Niort, Caen a "fourni son moins bon match des trois joués cette semaine" dixit Pascal Dupraz. Ballottés, les Caennais auraient pu concéder l'ouverture du score d'entrée de jeu, sur une boulette de Péan sauvée par Weber (4e) et par Ba, sur une tête gagnante refusée pour hors jeu. Côté normand, peu voir pas d'occasion en première période.

D'entrée de deuxième mi-temps, Lepenant a frappé au dessus mais ce sont à nouveau les Niortais qui se sont montrés incisifs, Jacob trouvant le poteau d'un Péan battu (51e) avant que Vandermerch ne sauve à nouveau la maison (67e). A trop manquer de situations, les visiteurs le paient puisqu'à un quart d'heure du terme, sur un centre dévié de Deminguet, Weber sent le coup et s'y reprend à deux fois pour battre Michel (74e). Un unique but synonyme de trois points, chose qui n'était pas arrivée aux Malherbistes en championnat en 2021.

Le but.

74e : Sur un retour de corner, Deminguet centre, Gioacchini dévie au second poteau pour Weber qui butte d'abord sur Michel avant de marquer, de la tête.

Caen : 1- Niort : 0

Les réactions.

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Landry, spectateurs ; huis clos, Avertissements : Caen : Vandermersch (50e), Court (58e), Niort : N'Gameni (47e), Lebeau (80e)

CAEN : Riou, Gonçalves, Weber, Vandermersch, Yago (Armougom 88e), Deminguet, Lepenant, Court (Gioacchini 71e), Bammou (Traoré 88e), Mendy (Zady Sery 71e), entr : Pascal Dupraz

NIORT : Michel, Moutachy, Passi, Conté, N'Gameni, Kemen, Bourhane (Lebeau 76e), Doukansy (Ameka 80e), Jacob (Mendes 80e), Boutoba, Ba, entr : Sébastien Desabre

But : Caen : Weber (74e)