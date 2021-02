Seine-Maritime. L'Opéra de Rouen retrouve un public le temps d'une journée

En ces temps de crise sanitaire, un spectacle donné pour des scolaires est devenu un petit événement. Que ce soit pour les enfants, comme pour les professeurs et les musiciens. L'orchestre de l'Opéra de Rouen a pu se produire, jeudi 11 février à l'espace Beaumarchais à Maromme, pour deux représentations du Petit prince.

Une émotion partagée

"Ça fait un an que les enfants n'ont pas pu observer, voir, entendre et avoir des émotions lors d'un spectacle", explique Aurélie Fénétrier, professeur des écoles qui a accompagné ses élèves des CE1 à la représentation. Pendant les 50 minutes du spectacle, les enfants sont restés très calmes grâce à la musique de l'orchestre et aux projections des dessins du Petit prince.

Un plaisir partagé pour les musiciens et le chef d'orchestre, Marc-Olivier Dupin : "Le spectacle, c'est toujours à quelqu'un, pour quelqu'un, ce n'est pas dans sa chambre ou dans une salle de répétition." Sarah Vaulin, chargée de diffusion à l'Opéra de Rouen, voit dans ces deux représentations un moment "émouvant" car les musiciens n'ont pas joué en public depuis le 17 octobre.

Format restreint pour l'orchestre compte-tenu de la taille de l'espace Beaumarchais de Maromme. - Amaury Tremblay

Écoutez le reportage de Tendance Ouest :